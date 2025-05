Les premiers Diables sont arrivés à Tubize... avec un invité surprise non-sélectionné par Rudi Garcia !

En cette fin de semaine, quelques Diables Rouges se sont déjà présentés à Tubize, comme annoncé par Rudi Garcia. Ce qui n'était pas prévu, par contre, c'est que Nordin Jackers en fasse partie.

Rudi Garcia, lors de l'annonce de sa sélection la semaine passée, avait également révélé que quelques internationaux se rendraient dès cette semaine au centre d'entraînement de Tubize. Le rassemblement officiel aura lieu ce lundi 2 juin, avec d'ores et déjà un entraînement ouvert prévu à 18h.

Mais plusieurs joueurs (Alexis Saelemaekers, Nicolas Raskin, Thomas Meunier et Malick Fofana sont ceux dont les photos ont filtré) se sont d'ores et déjà entraînés à Tubize ce jeudi. Et avec eux, un invité surprise : Nordin Jackers, le gardien du Club de Bruges.

Jackers a travaillé avec Guy Martens, l'entraîneur des gardiens récemment confirmé dans ses fonctions jusqu'en 2026. C'est Stéphane Jobard, l'adjoint de Rudi Garcia, qui a de son côté donné cette séance d'entraînement en comité réduit.

Pourquoi Jackers ? Probablement pour permettre aux Diables Rouges présents de disposer d'un gardien pour certains exercices ; il n'est pas étonnant que Courtois et Sels, par exemple, ne rejoignent pas Tubize en avance. Lammens, lui, affronte Charleroi ce jeudi soir tandis que Vandevoordt est au Brésil avec le RB Leipzig.

C'est en tout cas un message positif pour Nordin Jackers, qui a obtenu beaucoup de temps de jeu en fin de saison à Bruges et se voit en quelque sorte confirmé comme proche du groupe élargi des gardiens du noyau des Diables.