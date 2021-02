Le fiasco hivernal : Ashimeru et Bruun Larsen ne sont pas sortis des vestiaires

Ils étaient les surprises du onze de base, ils sont restés au vestiaire à la pause : Majeed Ashimeru et Jacob Bruun Larsen sont à la peine.

Que Vincent Kompany fasse tourner, ce n'était pas forcément une surprise au vu du match d'Anderlecht à Bruges. Mais l'identité des "victimes" de cette tournante et de ceux qui étaient épargnés surprenait : Francis Amuzu quittait le 11 plutôt que Jacob Bruun Larsen (que nous n'avions pas épargné après son match au Cercle), et Anouar Aït El Hadj était remplacé par Majeed Ashimeru.

Une mi-temps plus tard, constat d'échec pour Vincent Kompany : Majeed Ashimeru, qui intégrait le 11, restait aux vestiaires après une première mi-temps durant laquelle son rôle n'a jamais paru clair - parfois décrochant pour soutenir Cullen et Sambi Lokonga, parfois errant dans le rôle autrefois réservé à Percy Tau derrière Nmecha, mais toujours imprécis. Jacob Bruun Larsen, lui, sortait aussi à la pause, pour la deuxième fois d'affilée, et confirmait que si un ailier ne devait pas débuter, c'était lui plutôt qu'Amuzu, monté sans pouvoir faire la différence mais en se battant.

Deux renforts hivernaux, donc, et aucun capable d'avoir un impact direct - si l'on excepte ce qu'a montré Ashimeru à l'Union, lors d'un match dont on peut convenir qu'il était à part ... et sans parler de l'entrée d'Abdoulay Diaby, pas vraiment meilleure. Pendant ce temps, et même si c'est un peu caricaturer et un peu facile de le souligner, Michel Vlap, Peter Zulj et Landry Dimata, qui ont quitté le navire, en semblent très heureux. Peter Verbeke a été loué pour son travail lors du dernier mercato, mais un mercato n'est jugé qu'a posteriori ...