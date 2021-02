Ignace Van Der Brempt a déposé sa carte de visite: "Un scénario de rêve"

En ouvrant le score en tout début de match contre OHL, Ignace Van Der Brempt a lancé la rencontre de Bruges et s'est révélé au grand public.

Pour la deuxième fois de la saison, Ignace Van Der Brempt était titulaire avec le Club de Bruges. La toute première fois, c'était au poste de latéral droit contre STVV le 05/12. Ce lundi soir, c'est en tant qu'ailier droit qu'il a foulé la pelouse du Jan Breydel.

S'il avait déjà montré de belles choses lors de son entrée au jeu sur la pelouse de Kiev en Europa League, il a fait une entrée fracassante contre OHL. Après seulement 8 minutes de jeu, le jeune Ignace, 18 ans, a éliminé Casper De Norre d'un geste technique fabuleux avant d'ouvrir le score.

© photonews

Dans un duel contre OHL, réputé pour avoir un bloc bas et une défense de fer, c'était mettre son équipe dans de meilleures dispositions. En plus de ce but, Ignace Van Der Brempt a livré 77 minutes de très bonne facture, étant dangereux à de nombreux resprises, remportant des duels et tentant sa chance plusieurs fois.

En conférence de presse, le tout jeune joueur était aussi à l'aise devant un micro que sur le terrain. "Mon but? J'ai déjà vu des images de Cristiano Ronaldo", annonce-t-il d'entrée avec le sourire. "Quand je vois comment il travaille, comment il joue, je m'en sers comme exemple, je suis vraiment un grand fan".

Une fois La minute "groupie" terminée, il est revenu sur sa belle semaine: "J'étais déjà très heureux de jouer à Kiev, mais cette fois c'est un scénario de rêve. Jouer ailier droit ne me pose pas le moindre problème, tant que je peux aider l'équipe. J'ai même déjà joué en tant que défenseur central".

Son entrée dans l'équipe donne une solution supplémentaire à Philippe Clement pour les prochains mois. Au moment où il sort de sa coquille, certains comme Okereke et Dirar ont du soucis à se faire.