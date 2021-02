Emmanuel Dennis pointé du doigt par son entraîneur : "Cela n'aide certainement pas l'équipe"

Emmanuel Dennis a quitté Bruges cet hiver pour tenter de se relancer en Allemagne.

Le FC Cologne a loué les services de l'attaquant Blauw & Zwart jusqu'à la fin de la saison.

Et après des débuts pourtant encourageants en Bundesliga, le Nigérian en est aujourd'hui à un but en cinq rencontres. Mais outre son efficacité, c'est son comportement récent qui est discuté.

En effet, lors du match contre Stuttgart du week-end dernier, Emmanuel Dennis a loupé une grosse occasion mais il a surtout été pointé du doigt pour se plaindre un peu trop lorsqu'il ne recevait pas le ballon, ou lorsque ses équipiers manquent une belle occasion.

Un comportement qui semble agacer son entraineur : "Ce type de gestuelle n'aide certainement pas l'équipe et nous allons devoir en discuter", a déclaré Markus Gisdol dans l'Express.

"Nous devons rester soudés et ne pouvons sortir de cette situation qu'ensemble. Nous devons davantage prendre conscience du type de courses de Dennis et ce qu'il peut nous offrir offensivement, afin d'en faire un meilleur usage. C'est une interaction entre lui et le reste de l'équipe. Il reste de la place pour pas mal d'amélioration à ce niveau", confiait le coach Allemand de 51 ans.