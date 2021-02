Vercauteren positif pour le déplacement à Glasgow : "Tirer les leçons du match aller"

Battu 3-4 lors du match aller, la tâche sera compliquée mais pas impossible pour le Matricule 1 qui devra aller chercher sa qualification à Glasgow.

Vercauteren se veut confiant et croit à la qualification de ses troupes : "Nous espérions pouvoir compter sur Beiranvand mais pour l'instant ce n'est pas le cas, il ne rentre pas en ligne de compte", a déclaré Vercauteren lors de la conférence de presse. "Mais nous espérons tout de même des nouvelles positives à son sujet dans les prochaines 24 heures."

La suspension de Seck fera également très mal aux Belges. Ce dernier a joué un rôle majeur toute la saison et s'est montré très important dans la défense de l'Antwerp : "Nous n'avons pas beaucoup d'options en défense, Dylan Batubinsika sera également absent il ne se sentait pas bien et est resté chez lui. Nous allons donc remettre De Laet au poste de défenseur central et nous verrons comment nous allons pouvoir compléter les autres postes."

L'Antwerp arrive donc déforcé mais l'espoir et l'ambition restent de mise : "Nous devons tirer les leçons du match aller. Cela signifie que nous devrons être meilleurs sur le plan défensif, mais sans oublier de rester décisif sur le plan offensif. Nous aurons un plan établi dans ces deux domaines. Nous savons qu'ils sont favoris et que ce sera un match difficile. Mais nous continuons à y croire."