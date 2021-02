Dendoncker, Sambi Lokonga, Mangala ? Martinez évoque le remplaçant d'Axel Witsel

Qui pour remplacer l'irremplaçable ? Axel Witsel ne sera, sauf miracle, pas à l'Euro et Roberto Martinez a évoqué les profils qui doivent pallier son absence au mieux.

Certains restent optimistes, mais la présence d'Axel Witsel à l'Euro 2021 semble bel et bien peu plausible après la lourde blessure du médian du Borussia Dortmund. D'ici là, le sélectionneur fédéral va devoir trouver la solution idéale. Le profil de n°6 correspond à un seul homme parmi les joueurs déjà membres du noyau : Leander Dendoncker.

"Personne ne peut remplacer Axel Witsel, il a plus de 100 caps, l'expérience des grands tournois. Mais Leander s'en sort très bien avec l'équipe nationale. Chaque fois qu'Axel Witsel n'était pas dans l'équipe, Dendoncker a fait un travail formidable", déclare Roberto Martinez dans une interview accordée à l'émission Complètement Foot sur Vivacité. Le médian de Wolverhampton va devoir faire le job, mais l'absence prévisible de Witsel implique que l'un ou l'autre venu va pouvoir saisir sa chance.

Sambi Lokonga, Mangala ...

Deux noms sont évoqués par Martinez : Albert Sambi Lokonga et Orel Mangala. "Sambi Lokonga a un profil très spécifique et il semble avoir un avenir brillant avec les Diables", estime le Catalan. "J'ai vu une incroyable évolution de sa part à Anderlecht, il est plus proche aujourd'hui du rôle du n°6 que d'un box-to-box. Vincent Kompany fait un beau travail avec lui".

C'est un autre produit de Neerpede n'ayant quant à lui pas reçu sa chance à Anderlecht, Orel Mangala, qui a également les faveurs de Martinez. "Il s'est très bien développé depuis l'Euro U21. On le voit peu jouer parce qu'il évolue en Bundesliga, c'est un autre profil".