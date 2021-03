Hein Vanhaezebrouck s'interroge: "Le report du match a fait les affaires de Bruges"

Après avoir taclé l'absence du VAR en Coupe, le coach des Buffalos a adressé un second tacle et celui-là était dirigé vers la Venise du Nord.

Deux jours après le report de La Gantoise-Club de Bruges, cinq Blauw en Zwart, positifs au Coivd-19 la semaine dernière, ont effectué leur retour sur les pelouses d'entraînement du camp de base brugeois.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas caché qu'il trouvait le timing pour le moins étonnant. D'autant, insiste-t-il, que le Club ne pouvait pas demander le report de son quart de finale de Coupe comme il l'a fait pour le championnat.

"C'est surprenant qu'ils aient tous été testés lundi et que les joueurs reviennent aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu faire ces tests samedi ou dimanche... C'est une bonne affaire pour Bruges: ils ont pu éviter un match difficile en championnat, ils seront plus frais et ils auront récupéré des joueurs pour le match contre le Standard", a-t-il commenté dubitatif.