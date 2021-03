Lapoussin et Ilaimaharitra repris en sélection de Madagascar

Le sélectionneur de Madagascar a révélé son groupe pour les matchs de qualifications en CAN et deux joueurs de Pro League y figurent.

Loïc Lapoussin, joueur de l'Union Saint-Gilloise, et Marco Ilaimaharitra du Sporting Charleroi feront le déplacement à Madagascar dans les semaines à venir pour disputer les rencontres qualificatives à la CAN 2022 contre l'Ethiopie et le Niger. Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea, avait offert à Lapoussin sa première cap en novembre dernier.

Madagascar est premier ex-aequo avec la Côte d'Ivoire dans sa poule qualificative.