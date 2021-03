🎥 D1B : un pas de plus vers le titre pour l'Union

Le Lierse accueillait l'Union Saint-Gilloise pour le compte de la 22e journée de D1B.

Les Bruxellois étaient surpris d'entrée de jeu avec l'ouverture du score d'Ayyoub Allach après huit minutes de jeu à peine. Le joueur formé au club était bien servi par Swinnen et donnait les commandes aux siens face au leader du championnat.

Sans paniquer, l'Union testait le Lierse qui restait solide mais pliait finalement devant l'inévitable Dante Vanzeir (43e). L'ancien Malinois égalisait de la tête, sur un corner tiré par Teuma juste avant le repos, et plantait au passage son 19e but de la saison.

Après la pause, Deniz Undav redonnait rapidement l'avance à l'Union sur penalty (52e). L'Union est parvenu à renverser la rencontre et enfonçait le clou dans les arrêts de jeu, de nouveau sur penalty.

Cette fois c'est le Français Labeau (90e+5) qui battait Brughmans pour la troisième fois et fixait le score final à 1-3. L'Union enregistre une nouvelle victoire et fait un pas de plus vers le titre.