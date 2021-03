🎥 Messi montre la voie au Barça, qui met la pression sur le Real et l'Atletico

À la veille du derby, le Barça n'a pas laissé passer l'occasion de se rapprocher de la tête et de prendre les devants sur le Real.

Quoi qu'il se passe dimanche au Wanda Metropolitano, le Barça sera l'un des gagnants du week-end dans le haut de tableau en Liga. Après s'être qualifié pour la finale de la Coupe du Roi mercredi, le Barça a validé sa quatrième victoire consécutive, samedi soir, à Osasuna.

Deux assists de Lionel Messi, un but de Jordi Alba et le tout premier but de la carrière professionnelle du jeune Ilaix Moriba (18 ans) ont suffi aux Blaugrana pour empocher trois points supplémentaires (0-2). Le Barça revient à deux unités de l'Atletico et repousse le Real à trois points avant le derby de dimanche.

Direction le Parc des Princes désormais pour Lionel Messi et ses partenaires qui auront une mission impossible à tenter contre le PSG: faire oublier le 1-4 subi à l'aller en huitième de finale de la Ligue des Champions.