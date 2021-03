Un nouveau but de Lamkel Zé et une fusée de Verstraete pour sauver l'Antwerp

L'Antwerp retrouve le sourire au terme d'un match très compliqué contre Courtrai.

Éliminés en Europa League et en Coupe de Belgique et sur une (mauvaise) série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, les Anversois étaient sous pression au moment de recevoir le KV Courtrai. Ils ont réagi avec caractère!

Ce fut pourtant loin d'être simple. Après 20 minutes de jeu seulement, Abdoulaye Seck prenait déjà la route des vestiaires et l'Antwerp était contraint de terminer la rencontre en infériorité numérique. Mais ça n'a pas empêché les hommes de Franky Vercauteren de faire le break: un penalty de Reafelov à la demi-heure, un coup de tête de Le Marchand à l'heure de jeu et l'Antwerp semblait filer vers la victoire tant attendue.

Mais le KVK a voulu jouer les trouble-fêtes: Faïz Selemani et Zinho Gano ont remis les deux équipes à égalité. Mais l'Antwerp n'a pas abdiqué. Didier Lamkel Zé a planté le 3-2 avant que Birger Verstraete ne vienne ponctuer les débats d'un superbe envoi à distance.

A l'arraché, le Great Old renoue avec la victoire (4-2) et conforte sa deuxième place. Les espoirs de playoffs s'envolent pour Courtrai, 14e avec sept points de retard sur le top 8.