Deux Danois dans le viseur du Club de Bruges?

Ce sont deux jeunes joueurs talentueux qui ont tout de même une belle expérience.

Le Club de Bruges file vers un deuxième titre de champion de suite mais en même temps la direction commence à préparer la saison prochaine. Les deux noms qui sont cités ce mercredi dans la presse danoise et plus particulièrement Nordicbet sont ceux de Jesper Lindström et Morten Frendrup.

Lindström, 21 ans, est un milieu de terrain offensif qui a cette saison marqué 9 buts et donné 6 passes décisives avec Bröndby. Il a aussi fait ses débuts en équipe nationale cette saison avec le Danemark.

Frendrup est un milieu de terrain défensif, du même club danois que Lindström. Il a 19 ans.