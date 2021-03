Manifestation à Buenos Aires pour réclamer justice après la mort de Diego Maradona

Ce mercredi, les Argentins ont manifesté dans les rues de Buenos Aires pour réclamer justice après la mort de Diego Maradona.

Quatre mois après la disparition de Diego Maradona, les Argentins ont manifesté mercredi dans les rues de Buenos Aires réclamant un procès et des sanctions pour les coupables. Les organisateurs de la marche à laquelle ont participé l'ex-femme de l'idole, Claudia Villafane, et deux de ses filles Dalma and Gianinna, avaient écrit "Il n'est pas mort, ils l'ont tué" sur les réseaux sociaux à propos des responsables.

Opéré début novembre d'un hématome à la tête, Maradona est décédé quelques semaines plus tard des suites "d'un oedème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée", selon l'autopsie. À la demande du ministère de la Justice, un comité d'experts a commencé à se réunir lundi dans le cadre de l'enquête.