🎥 Brésil : Quand l'arbitre urine dans le rond central avant le coup d'envoi

Dênis da Silva Ribeiro Serafim, l’arbitre de la rencontre a uriné dans le rond central juste avant le coup d'envoi. Alors que le référé avait tenté de soulager sa vessie en cachette, des caméras l'ont filmé.

Árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim urina no short no meio do campo, antes da partida entre Goiás e Boavista pela Copa do Brasil 2021. pic.twitter.com/pDrUWBbXTs