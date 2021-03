Le "ciment" du Racing Genk, dont John van den Brom attend encore un peu plus

Le coach néerlandais se réjouit de la prolongation d'un de ses cadors, mais il en attend aussi un peu plus de son milieu de terrain.

Avant la demi-finale de la Coupe de Belgique, Bryan Heynen a scellé son avenir avec Genk, où il a signé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2026. Une bonne nouvelle pour John van den Brom qui est conquis par les prestations de son capitaine.

"C'est le ciment de cette équipe", insiste le Néerlandais. "Il a énormément de qualités, tant avec que sans le ballon et il joue dans une position où il faut avoir une bonne vision du jeu." Ce qui n'empêche pas le coach limbourgeois d'en attendre encore un peu plus de son capitaine. "Il doit encore plus être le patron de l'équipe sur le terrain, mais cela va dans ce sens-là", conclut-il.