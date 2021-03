Arnaud Bodart : "Nous sommes allés chercher cette finale"

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est hissé en finale de la Coupe de Belgique en allant s'imposer 0-1 du côté d'Eupen. La Croky Cup est l'éclaircie dans la grisaille liégeoise.

Le Standard de Liège est en finale de la Coupe de Belgique après sa victoire à Eupen. Dans le creux en championnat avec trois défaites de suite, le matricule 16 brille en Coupe. "Nous sommes allés chercher cette finale et nous pouvons être contents et savourer l'instant. Mais il faut s'inspirer de nos rencontres en Coupe pour le championnat. Toutefois, nous l'emportons grâce à une magnifique frappe de Selim. Nous avons encore raté trop d'occasions et nous aurions pu plier le match. Mais nous retenons la victoire", a confié le portier liégeois en fin de rencontre.

La pression n'était pas trop forte du côté rouche avant la rencontre. "Nous étions sereins et ne pensions pas trop à notre situation. Beaucoup disaient que nous allions jouer notre saison ce soir mais notre parcours est assez atypique. Nous allons à Seraing où le ballon ne roulait pas sur la pelouse gorgée d'eau, à Courtrai le terrain était complètement gelé...Puis nous avions à coeur de poursuivre l'aventure au sein de cette compétition. Nous voulons gagner la Coupe. Quand nous mettons de la grinta, de l'envie et que nous allons aux duels, nous sommes vraiment performants", a souligné le portier liégeois.

En début de première période, Eupen aurait pu prendre les commandes de la rencontre mais Knowledge Musona a vu sa frappe aller heurter la barre transversale. Un moment clé de la rencontre. "Lors de notre dernier match à Mouscron, nous avons eu de la malchance. Ici, le ballon est allé sur la latte, et je me suis dit que la chance tournait un peu et j'étais donc assez confiant concernant l'issue de la rencontre. Mais la chance se provoque aussi, nous avons été beaucoup plus présents dans les duels en Coupe qu'en championnat. Et ça change la donne", a conclu Bodart.