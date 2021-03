Benat San José est fier de ses joueurs: "Nous avons tout donné"

L'entraîneur d'Eupen estime que son équipe a contrôlé les débats et que les occasions ratées one été du côté de son équipe.

C'était le dernier gros objectif d'Eupen en cette fin de saison. Les Pandas voulaient cette finale de la Coupe et y croyaient dur comme fer. Mais au bout des 90 minutes, c'est le Standard qui a le sourire et qui verra le Heysel en avril prochain.

Benat San José, le T1 des Germanophones, ne pouvait cacher sa déception en conférence de presse. "C'est triste, car on a le sentiment que nous avions tout en main pour gagner ce match. On a eu des occasions, nous aurions pu marquer, et c'est encore plus triste de perdre comme cela quand on sait que nous avons contrôlé le match. En première période, on a l'occasion de Baby qui aurait pu nous délivrer".

Après la pause, l'Espagnol estime que son équipe avait aussi le dessus sur son adversaire: "La première mi-temps était nerveuse mais la seconde c'était mieux. Nous avons mieux joué, nous avons contrôlé totalement les débats. On a l'occasion de Musona, des possibilités et même après le but du Standard, on a repris le dessus. Le but? C'est une occasion fantastique, on sait que le Standard a des joueurs de talent."

Selon lui, il y a un tournant: "Pas seulement la barre de Musona, mais surtout le penalty qui n'est pas sifflé. Après le VAR n'intervient pas... c'est dommage mais nous avons tout donné jusqu'au bout". Cela n'a malheureusement pas été suffisant.