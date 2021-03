Une entame de match manquée qui coûte cher à Anderlecht

Le but concédé après 17 minutes de jeu seulement aura pesé lourd dans la balance de cette demi-finale perdue par Anderlecht.

Le Sporting d'Anderlecht a pourtant d'y mettre tous les ingrédients, mais ça n'a pas suffi. C'est l'analyse qu'a tirée, à chaud, Albert Sambi Lokonga, au micro de RTL Sport. "Ce n'était pas un problème de mentalité ce soir, mais dans ce genre de match, il faut la victoire, et comme on a perdu, c'est difficile de trouver les mots."

"On n'était pas présent dans les premières minutes et ça s'est payé cash"

Et si les Mauves ont échoué dans leur quête d'une place en finale, c'est avant tout à cause d'un début de match raté, pour le capitaine bruxellois. "Il faut être là dès le début. Dans les premières minutes, on n'était pas présent et ça s'est payé cash", peste-t-il.

Anderlecht a notamment payé des erreurs individuelles, dimanche soir. Mais, comme Vincent Kompany, Albert Sambi Lokonga ne pense pas que c'est là-dessus qu'il faut appuyer les constats de l'élimination du Sporting. "Les erreurs, ça arrive, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre, demain ça peut très bien être moi. Ce qu'on peut se reprocher, c'est d'avoir manqué d'envie à l'entame du match."