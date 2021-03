"L'Europe, une obligation": les Mauves savent ce qu'il leur reste à faire

Les illusions en Coupe de Belgique définitivement envolées, le Sporting d'Anderlecht n'a désormais plus le choix: c'est l'Europe ou rien pour les protégés de Vincent Kompany qui ont bien compris qu'ils n'auraient plus droit à l'erreur dans les prochaines semaines.

Particulièrement touché par l'élimination en Coupe de Belgique, Lukas Nmecha était pourtant le premier à déjà se projeter sur le championnat et les quatre dernières journées de phase classique. "Et maintenant? Il faut aller chercher le top 4", insiste-t-il. "Il faut tout donner. Pour nous, pour le club, pour les supporters. Et j'espère qu'on va apprendre des coups subis ces dernières semaines", ajoute le buteur du Sporting.

"Gagner!"

Albert Sambi Lokonga partage d'ailleurs le point de vue de son coéquipier. "Il reste douze points à prendre, et il va falloir réussir là où on a échoué contre Genk en Coupe: gagner! Prendre les trois points le plus souvent possible d'ici la fin de saison, c'est ce qu'il faut maintenant", avance le capitaine du Sporting.

Probablement sevrés de trophée (on voit mal comment le sacre pourrait encore échapper à Bruges...) pour la quatrième(!) saison consécutive, les Mauves doivent revoir leurs ambitions. Mais l'Europe reste, évidemment, un objectif quasiment obligatoire. D'autant plus pour un club qui n'a plus mis les pieds sur une scène européenne depuis près de trois ans et son élimination au premier tour de l'Europa League 2018-2019.

"Tout en mains pour aller chercher les playoffs 1"

Les Anderlechtois le savent: c'est la qualification européenne ou rien, désormais. Matt Miazga confirme: "Maintenant qu'on est éliminé en Coupe, les quatre derniers matchs de championnat sont encore plus importants", estime le défenseur américain.

D'autant que le top 4 n'est pas inaccessible pour des Bruxellois qui occupent la cinquième place, avec le même nombre de points que le KVO, quatrième: "Nous avons encore tout en mains. Anderlecht doit toujours jouer l'Europe. C'est une obligation au vu du statut et du nom de notre club. On a des soucis pour marquer, ce n'est pas parfait, mais on doit rester positif. On veut y arriver tous ensemble."