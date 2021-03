Kevin De Bruyne roi des frappes hors-rectangle

Kevin De Bruyne a encore montré toute sa classe face au Borussia Mönchengladbach en inscrivant un véritable bijou de l'extérieur du rectangle. Rien de surprenant : le Diable est le roi d'Angleterre de l'exercice.

KDB scorait là son 25e but hors des 16 mètres avec Manchester City et c'est bien simple : depuis l'arrivée du Belge à City en 2015, aucun autre joueur de Premier League n'a fait mieux. Ce but de Kevin De Bruyne était également le 100e toutes compétitions confondues des Citizens cette saison et notre compatriote a un pied dans 22 d'entre eux - 16 assists, 6 buts. Le tout en ayant manqué 14 rencontres ...