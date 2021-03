Officiel: Victor Vazquez rebondit en MLS

Sans club depuis plusieurs mois et la fin précipitée de son aventure au Kehrweg, Victor Vazquez rebondit aux Etats-Unis. Le milieu offensif espagnol avait déjà évolué en MLS, sous les couleurs du Toronto FC, il évoluera désormais pour le LA Galaxy, où il a signé un contrat d'un an, avec option pour une saison supplémentaire.

Une étape supplémentaire dans la carrière d'un joueur, désormais âgé de 34 ans, qui avait été formé au Barça avant de faire les beaux jours du Club de Bruges. Passé ensuite par le Mexique et le Qatar, il avait atterri à Eupen en début de saison, mais il n'a pas eu le temps d'y briller. Trois mois et 13 minutes de jeu après son arrivée, il décidait de quitter les Pandas pour "raisons personnelles".

