CAN 2022(Q) : Selim Amallah et Nabil Dirar avec les Lions de l'Atlas

A deux doigts de la qualification, le Maroc, premier du groupe B avec 10 points, pourra compter sur Selim Amallah du Standard de Liège et Nabir Dirar du Club Bruges pour le déplacement à Nouakchott le 26 mars.

Un match nul face à la Mauritanie, deuxième (5 points), suffira aux Lions de L’Atlas pour décrocher leur billet pour la Can Cameroun 2022. Ils termineront avec un match à domicile le 30 mars, contre le Burundi, troisième avec quatre points.

اللائحة الكاملة المستدعاة من طرف الناخب الوطني السيد وحيد حاليلوزيش للمبارتين المقبلتين لحساب الجولتين 5 و 6 من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021🇲🇦

