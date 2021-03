Le Clasico est programmé

Cette fois, il sera joué à une heure normale, pas pendant le goûter.

Comptant pour la 30e journée de Liga, le match entre les Merengue de Zinedine Zidane et les Blaugrana de Ronald Koeman se disputera le samedi 10 avril à 21 heures, à Alfredo Di Stefano. Cette affiche devrait constituer un tournant dans la course au titre de champion d’Espagne, alors que les deux formations sont pour l’heure devancées par l’Atletico Madrid.

Pour rappel, le Real Madrid avait remporté le match aller au Camp Nou (3-1, 7e journée), le 24 octobre dernier, sur des buts de Federico Valverde, Sergio Ramos et Luka Modric, contre une réalisation d’Ansu Fati. Avant la 28e journée qui se disputera ce weekend, le Real Madrid se déplaçant samedi sur le terrain du Celta Vigo et le FC Barcelone dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad, les Colchoneros dominent les débats avec quatre points d’avance sur les Catalans et six unités de plus que les Madrilènes.