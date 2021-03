Matt Miazga (Anderlecht) repris avec les USA

Les USA affronteront la Jamaïque et l'Irlande du Nord lors de la prochaine trêve internationale et Matt Miazga (25 ans) fait partie des joueurs appelés par Gregg Berhalter. Ethan Horvath (Club de Bruges) est également dans le groupe américain.

👕 La liste des joueurs de l’#USMNT 🇺🇸 qui joueront contre la Jamaïque 🇯🇲 et l’Irlande du Nord est dévoilée et comprend des joueurs qui évoluent dans 9 pays européens différents (+USA) !

🆕 Chituru Odunze (Leicester City) et Bryan Reynolds (AS Roma) sont les deux petits nouveaux. pic.twitter.com/1RN7HmjD6p