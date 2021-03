Ousmane Dembélé fait son retour chez les Bleus

Ce jeudi, Didier Deschamps a communiqué la liste des joueurs de l'équipe de France pour cette trêve internationale.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (31 mars) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Par rapport à la dernière liste en novembre, le gardien de Fulham Alphonse Areola réalise son retour en étant préféré à Benoît Costil. Le latéral gauche du Real Madrid Ferland Mendy a été convoqué.

Avec le forfait du défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano, blessé, Kurt Zouma a toujours la confiance du technicien tricolore. Le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, sérieusement blessé et très incertain pour l'Euro, a été remplacé par le joueur de Tottenham Tanguy Ndombélé. Il a été notamment préféré à Eduardo Camavinga, convoqué chez les Espoirs. Enfin, les ailiers de l'Atletico Madrid Thomas Lemar et du FC Barcelone Ousmane Dembélé ont été choisis à la place de Nabil Fekir et de Marcus Thuram.

La liste des 26 Bleus :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille), Alphonse Areola (Fulham).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Ferland Mendy (Real Madrid).

Milieux : Moussa Sissoko (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Tanguy Ndombélé (Tottenham).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Anthony Martial (Manchester United), Kingsley Coman (Bayern Munich), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone).