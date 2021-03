Le Standard de Liège arrache le partage à Genk

Ce vendredi soir en ouverture de la 31ème journée de Jupiler Pro League, Genk recevait le Standard de Liège à la Luminus Arena.

Après s'être qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique le week-end dernier, le Standard de Liège avait à coeur de renouer avec la victoire en championnat et de mettre fin à une triste série de trois défaites de suite. Par rapport à l'équipe victorieuse à Eupen, Mbaye Leye avait décidé de laisser Hugo Siquet et Jackson Muleka sur le banc ce vendredi soir et d'aligner Nicolas Gavory et Samuel Bastien d'entrée de jeu. Gojko Cimirot s'étant blessé durant l'échauffement, c'est Damjan Pavlovic qui le remplacera au coup d'envoi. Côté genkois, John Van Den Brom alignait son équipe habituelle.

La première occasion de la partie sera Genkoise. Sur un très beau service de Bongonda, Onuachu se loupera devant Bodart et enverra le ballon dans les tribunes (7e). Par la suite, les locaux auront la possesion mais auront du mal à se montrer dangereux à cause d'un intense pressing liégeois. Genk aura à nouveau une très belle opportunité peu avant la demi-heure de jeu. Après une perte de balle d'Amallah, Bongonda récupérera le cuir et décochera un enroulé repoussé par Bodart. Le ballon reviendra dans les pieds d'Onuachu mais la déviation du Nigérian passera à côté (24e). Bien servi par Heynen, le N°10 limbourgeois enverra ensuite la ballon au-dessus du but de Bodart (26e).

Après avoir un peu subi, le Standard réagira et profitera des espaces. Les Rouches obtiendront une grosse occasion après une très belle chevauchée de Michel-Ange Balikwisha. Ce dernier servira un caviar à Klauss mais le tir du Brésilien sera dévié in extremis en coup de coin (36e). Sur le corner, Vandevoordt effectuera une très belle envolée pour repousser une tête croisée de Laifis (37e). Malgré un meilleur visage liégeois, les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

Après la pause, le Standard remontera sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et cela paiera directement. Sur un magnifique centre de Gavory, Klauss contrôlera le cuir juste avant d'ajuster Vandevoordt. Un but annulé puis accordé par le VAR (54e), 0-1.

Toutefois, la joie rouche sera de courte durée puisque Genk égalisera cinq minutes plus tard. Bongonda servira Ito qui s'en ira tromper Bodart d'un joli tir croisé (59e), 1-1. Après un sauvetage d'Hugo Siquet sur la ligne après un tir d'Onuachu, Ito ira de son doublé et permettra à Genk de prendre les commandes de la rencontre d'une très jolie frappe (73e), 1-2.

Fraîchement monté au jeu, Muleka égalisera de la tête sur un bon service de Klauss (81e), 2-2. En fin de rencontre, les Rouches pousseront afin d'aller planter ce troisième but et de s'emparer des trois points. Amallah sera proche d'y parvenir mais son enroulé du droit ira heurter le poteau gauche adverse (89e). Bastien verra ensuite son tir être capté par Vandevoordt (90e). Le score ne bougera pas, 2-2.

Avec ce partage, le Standard de Liège met fin à sa mauvaise série de trois défaites de suite en championnat et prend un bon point à la Luminus Arena. Les Liégeois ont montré un meilleur visage ce vendredi soir et auraient même pu repartir avec les trois points dans leur escarcelle. Une prestation positive et encourageante pour la suite. Néanmoins, ce point ne devrait pas suffir à rejoindre le top 4. De son coté, Genk conforte sa troisième place.