Un jeune talent d'Eredivisie suscite l'intérêt d'une formation de JPL : "Un grand club belge a contacté mon agent"

Maduka Okoye vit une très bonne saison et ne devrait pas s'éterniser au Sparta.

Aux Pays-Bas, les performances de Maduka Okoye cette saison sont remarquées et le gardien de 21 ans du Sparta Rotterdam suscite beaucoup d'intérêt. Alors que l'Ajax s'est déjà positionné, des formations d'autres championnats le gardent à l'oeil, dont la Jupiler Pro League.

Le jeune gardien l'a confirmé lui-même à Transfermarkt, il y avait bien un intérêt de l'Ajax pour ses services. Le même site l'évalue actuellement dans les 750 000 euros, mais cette valeur devrait augmenter d'ici la fin de saison.

"Tout s'est passé très vite, mais il est vrai que l'Ajax a appelé le Sparta. Ils n'ont pas contacté mon agent mais je suis sûr que j'aurais eu des nouvelles du club si l'intérêt était concret", a ajouté Okoye.

Le portier compte déjà 5 sélections avec l'équipe nationale du Nigeria et est donc suivi au niveau international : "La presse connaît maintenant l'Ajax mais il y a aussi de grandes équipes anglaises et italiennes qui sont intéressées. Et un grand club belge a également contacté mon agent", a confié ce dernier sans préciser quel club.

Avec Onana suspendu et Stekelenburg en fin de carrière (38 ans), l'Ajax est en besoin urgent d'un portier pour la saison prochaine, voir l'avenir. Du côté de la Belgique, l'Antwerp pourrait être la "mystérieuse" formation, vu leur recherche d'un portier pour la saison prochaine.