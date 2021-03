Bundesliga : Mainz relance la course au maintien, le Hertha Berlin de Boyata et Lukébakio désormais sous pression

Mainz se déplaçait à Hoffenheim pour le compte de la 26e journée de Bundesliga.

Avant-dernier, Mainz lutte toujours pour se sortir de la zone rouge. Au niveau des points, la formation de Bo Svensson reste au contact du Hertha, de Cologne et de l'Arminia et pouvait réaliser une belle opération en cas de victoire.

Et les choses débutaient de manière optimale avec un but après moins d'une minute pour les visiteurs. Robert Glatzel mettait Mainz aux commandes, mais Hoffenheim parvenait à égaliser avant le repos.

Ihlas Bebou (39e) servi par Richards, égalisait pour les locaux. Mais la réaction de Mainz était à nouveau immédiate et Kohr (41e) remettait les visiteurs aux commandes en marquant deux minutes à peine après légalisation.

Plus aucun but n'était inscrit après le repos, et avec cette victoire, Mainz réalise une super opération au classement en se donnant de l'air et en remontant à la 14e place de Bundesliga et cède l'avant-dernière place au Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukébakio.