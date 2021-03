Emmanuel Agbadou : "Terminer la saison en beauté"

Eupen s'est facilement imposé contre Courtrai (2-0) ce samedi soir lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Arrivé cet été à Eupen, Emmanuel Agbadou s'est rapidement imposé chez les Pandas. Contre Courtrai, le défenseur central a livré une très bonne prestation. "Nous sommes très contents de cette victoire et nous voulons terminer la saison en beauté. Il faut continuer sur cette lancée afin de faire profiter les supporters et tous ceux qui ont cru en nous", a confié l'Ivoirien à l'issue de la rencontre.

Le top 8 est encore jouable pour le club germanophone qui n'est qu'à trois unités de Zulte Waregem. "C'est possible mais nous ne voulons pas nous mettre trop de pression ou de stress avec les playoffs. Nous voulons profiter un maximum et nous faire plaisir. Concrétiser surtout nos occasions et nous pourrons alors battre n'importe quelle équipe. Outre la victoire ce soir, nous avons enregistré une clean sheet, c'est toujours gratifiant. Une copie parfaite pour tout le monde", a expliqué le natif d'Abidjan.