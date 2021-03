Deux records de plus pour Kylian Mbappé !

L'attaquant du Paris Saint-Germain a été l'auteur d'un doublé dimanche dans le choc de la 30e journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais (4-2).

Et deux records de précocité en plus pour Kylian Mbappé (22 ans, 25 matchs et 20 buts en L1 cette saison). Le Parisien vient d'atteindre le cap symbolique des 100 buts marqués en Ligue 1 depuis le début de sa carrière et est devenu, à 22 ans, 3 mois et 1 jour, le plus jeune joueur de l’histoire du championnat de France à atteindre ce total, révèle Opta. Le champion du monde 2018 devance les deux anciennes gloires, Hervé Revelli (23 ans et 5 mois en 1969) et Just Fontaine (24 ans, 8 mois et 2 jours en 1958).

Et en élargissant au Big Five, le Français s’impose comme le plus jeune joueur à comptabiliser 100 buts en championnat devant Lionel Messi (23 ans et 149 jours) et Wayne Rooney (24 ans et 99 jours).