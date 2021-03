Messi, Valverde et Neymar : Eric Abidal sort du silence

Le Français s'est exprimé sur divers sujets polémiques de son aventure barcelonaise, à l'image de Messi ou de Neymar.

Eric Abidal avait quitté son poste de secrétaire technique (directeur sportif) du FC Barcelone au mois d'août dernier, deux ans après son intronisation.

Ce lundi, le Français est sorti du silence dans un entretien accordé au Telegraph où il a évoqué sa polémique avec Lionel Messi, quand l'Argentin avait utilisé les réseaux sociaux pour lui reprocher des propos laissant entendre que certains joueurs ne voulaient plus de Valverde et ne s'entraînaient plus correctement. "Je pense que j'étais juste. Ils avaient besoin de travailler plus dur selon moi. Pendant que j'étais avec Guardiola, il me disait "tu veux être le meilleur ? Ok, mais tu dois t'entraîner comme le meilleur. Tu vas tout gagner seulement si tu fais le boulot pendant toute la semaine". Je n'ai jamais dit que les joueurs voulaient se débarrasser du coach. Messi m'a aussi parlé individuellement, on a eu une discussion très forte, mais je l'accepte. Pas de problème, il faut être transparent. J'étais à l'aise parce que c'est le seul joueur qui me parlait comme ça, je le respecte. C'était le capitaine, il voulait défendre l'équipe. Je n'ai rien à régler avec lui, notre relation n'a pas changé depuis. Je ne sais pas pour lui, mais pour moi cette situation est derrière nous", a déclaré Abidal avant d'évoquer le départ d'Ernesto Valverde.

© photonews

"En décembre 2018, après avoir analysé le coach, le staff et l'équipe, j'ai recommandé le départ d'Ernesto Valverde. Le président m'a dit non, que ce n'est pas si facile. Il a pris la décision de le prolonger deux mois plus tard. [...] J'ai accepté sa décision, mais c'était étrange pour moi ", a confié le Français, qui a ensuite dévoilé les noms qu'il voulait pour remplacer l'Espagnol un an plus tard, lors de son licenciement. "Sur ma liste, il y avait Mauricio Pochettino, Quique Setién, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique a été nommé, mais ma première option était Pochettino".

Abidal a aussi parlé de Neymar. "Dix jours avant la fin du mercato 2019, je suis allé à Paris pour parler avec Leonardo, j'étais avec le CEO (Oscar Grau, NDLR), et on a parlé de Neymar. Si le CEO se déplace, c'est qu'on peut le signer. Si on n'avait pas signé Griezmann avant, je pense qu'on aurait resigné Neymar à 100% car c'était ce dont on avait besoin. L'équipe avait besoin d'un vrai ailier. Le président a décidé de signer Griezmann. Un des arguments contre Neymar, c'était qu'il avait une affaire en justice contre le club. Ils ont dit qu'il faudrait y mettre fin pour revenir. Ce n'était pas mon problème car je n'étais pas au club quand ça avait démarré. De mon point de vue, on aurait pu recruter le joueur, mais ça ne s'est pas passé comme ça", a conclu Abidal.