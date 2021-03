Vincent Euvrard : "J'espère que Seraing terminera à la deuxième place"

Le RWDM a donné du fil à retordre au RFC Seraing ce dimanche après-midi. Mais les Métallos se sont finalement imposés 1-0 grâce à un but de Jallow et confortent ainsi leur deuxième place avec cinq points d'avance sur Lommel.

Sixième au classement, le RWDM est sauvé mais n'a plus de véritable objectif en cette fin de saison. "Je tiens à féliciter Seraing et je leur souhaite une bonne continuation. J'espère qu'ils finiront à la deuxième place car ils le méritent vraiment pour le jeu proposé cette saison", a confié Vincent Euvrard à l'issue de la rencontre acant d'évoquer la rencontre. "Nous avons bien débuté la partie même si le premier quart d'heure était fermé. Nous avons ensuite perdu un peu de qualité technique au fil du match. Notre équipe a aussi manqué de fraîcheur, c'était notre septième rencontre en dix-neuf jours. Nous n'avons pas abandonné et nous avons tout donné pour égaliser, en vain. Victoire méritée pour Seraing au final", a souligné le coach du RWDM.

Les Molenbeekois pensent déjà à la saison prochaine. "Les matchs restants sont des rencontres qui vont nous aider à progresser et qui rentrent dans notre processus et projet de jeu. Nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes de la série, nous pouvons envisager plus que la sixième place. Nous avons pris trop peu de points. Il faut continuer de travailler", a conclu Vincent Euvrard.