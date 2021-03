Giorgio Chiellini prend la défense d'Andrea Pirlo

Pour sa première expérience sur le banc de touche d'un club majeur, Andrea Pirlo connaît des débuts difficiles avec la Juventus Turin.

Pas épargné par les critiques, Andrea Pirlo peut compter sur le soutien de son défenseur central, Giorgio Chiellini (36 ans, 16 matchs toutes compétitions cette saison). "L'équipe n'a pas fait comme espéré cette année, mais le problème est plus global et ne concerne pas seulement Pirlo. Je ne pense pas avoir à répondre plus que cela car il y a des questions sur les équipes nationales. Nedved et Paratici ont parlé à ce sujet. Je pense qu'ils ont clarifié les choses", a indiqué le solide roc transalpin face à la presse transalpine.

Malgré l'élimination précoce lors des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto (1-2, 3-2 a.p.) et la possible perte du titre en Serie A (3e au classement), Pirlo a été confirmé dans ses fonctions mercredi par le vice-président de la Vieille Dame, Pavel Nedved