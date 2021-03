Qualifications CAN 2022 : l'Algérie et la Tunisie consolident

Suite de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2022.

Zambie - Algérie

Déjà qualifiés, les Fennecs ouvraient le score rapidement par Ghezzal (18e) et Slimani doublait la mise (25e), avant que Patson Daka ne réduise la score sur penalty (34e). Après le repos, Chama (52e) relançait la Zambie mais Slimani (55e) redonnait directement l'avance aux Algériens. Les Chipolopolo ne lâchaient rien et Daka (80e) à nouveau sur penalty, offrait le nul à la Zambie face au Champion d'Afrique, qui s'assure la tête du groupe H.

Libye - Tunisie

Leaders du groupe J, les Aigles de Carthage n'ont fait qu'une bouchée du voisin libyen, malgré l'ouverture du score d'Ellafi (22e). Skhiri (39e) égalisait pour la Tunisie, avant que Jaziri (48e) et Drager (51e) ne mettent les visiteurs aux commandes. Ellafi (54e) relançait la Lybie, mais la Tunisie tenait bon et Slimane (84e) et Jaziri (90e+3) en fin de match fixaient la victoire. Cette victoire de la Tunisie valide son billet et la tête de son groupe.

Guinée Equatoriale - Tanzanie

Unique buteur, Emilio Nsue (90e) permet à la Guinée Equatoriale de l'emporter face à la Tanzanie de l'ancien Limbourgeois Mbwana Samatta, et de consolider sa seconde place derrière la Tunisie dans le groupe J.