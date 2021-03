Un nouveau logo pour l'Inter?

C'est la nouvelle mode dans le football actuel.

Quatre ans après la Juventus, l'Inter Milan s'apprête également à changer de logo. Selon le site spécialisé Footy Headlines, celui-ci conservera sa forme ronde mais sera épuré de ses bandes dorées et des lettres "F" et "C". Le résultat, davantage moderne selon les souhaits du club, conviendra-t-il aux supporters nerazzurri ?