Mohamed Salah se confie : "J'étais comme Vinícius, je ne savais pas marquer"

L'Égyptien s'est confié avant la confrontation qui attend Liverpool face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions.

Avant le choc entre Liverpool et le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, Mohamed Salah parlé de Vinícius Junior. Interrogé sur la qualité de finition du Brésilien, l'Égyptien a dressé un parallèle avec son propre début de carrière.

"J’étais comme Vinícius, je ne savais pas marquer, surtout à mes débuts à Bâle puis à la Fiorentina. J’avais énormément de déchet technique, notamment devant le but " , a expliqué le joueur des Reds à Marca. " C’est en arrivant à la Roma que j’ai franchi un cap. Luciano Spalletti me prenait toujours à part pour me faire travailler tout ça. J’ai même fait installer un terrain spécialement aménagé dans mon jardin pour m’entraîner. Donc Vinícius, il faut juste lui laisser du temps", a conclu Salah.