Adrien Trebel : "Si Anderlecht me demande de partir, je partirai"

Le Français âgé de30 ans) a une nouvelle fois prouvé qu'il était le leader du milieu de terrain des Mauves ces dernières semaines. Même si son énorme salaire pèse encore lourdement sur le budget.

Adrien Trebel a parlé librement de sa situation à Anderlecht lors d'un entretien avec Het Laatste Nieuws. "J'ai encore un contrat ici jusqu'en 2023 et je me sens bien ici. Si le club me demande de partir, je partirai. Je n’ai pas de souci avec ça. Si c’est pour le bien-être du club, je m’en irai. Mais la fin de saison est importante. On a de belles choses à montrer", a confié le Français.

Le médian fait son maximum pour aider les plus jeunes à s'améliorer chez les Mauves. "J'apporte mon expérience, le côté un peu roublard. Quand on mène au score, les jeunes sont pressés de jouer le coup franc. Je suis là pour calmer le truc et sentir les moments où on doit accélérer ou, au contraire, calmer le bazar. Mais ici, les jeunes ont déjà une belle expérience. Quand vous voyez que Sambi est déjà capitaine… Son évolution est impressionnante", a conclu Trebel.