Les arbitres du week-end sont connus: Erik Lambrechts sera au sifflet du choc

A trois journées de la fin, toutes les rencontres de cette journée de championnat seront importantes. Sur papier, la plus attendue est le déplacement d'Anderlecht à l'Antwerp. Ce duel sera sifflé par Erik Lambrechts.

Standard - La Gantoise sera sifflé par Nicolas Laforge, alors que le derby hennuyer entre Charleroi et Mouscron sera dirigé par Christof Dierick.

