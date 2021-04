Sambi Lokonga métronome d'un excellent Anderlecht : "On a mis tous les ingrédients"

Le RSCA a livré son match référence au meilleur moment à l'Antwerp, prenant place dans le top 4 avec autorité. Albert Sambi Lokonga, le capitaine, était l'un des hommes en vue.

Albert Sambi Lokonga a pris ses responsabilités et rayonné dans l'entrejeu anderlechtois ce lundi soir, comme il rayonnait au micro d'Eleven Sport au terme de la rencontre : "C'est une belle victoire, mais même s'il faut savourer maintenant, on doit vite se reconcentrer pour le match face à Bruges", sourit le capitaine du RSCA. "On a vu une équipe d'Anderlecht complète aujourd'hui, c'est vrai, il y avait tous les ingrédients nécessaires".

Lokonga combinait très bien avec ses compères Trebel, Aït El-Hadj et Ashimeru pour l'une des meilleures prestations de son équipe cette saison. "Malgré nos jeunes joueurs, on s'est franchement bien débrouillés contre une équipe d'expérience et très physique. Lequel était le plus beau but ? Oh, je les ai presque déjà oubliés (rires). Allez, je dirais celui d'Anouar. La passe de Lukas pour Ashimeru était top aussi", conclut le médian des Mauves.