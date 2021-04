Jesse Lingard définitivement à West Ham ?

Jesse Lingard semble retrouver l'inspiration et le plaisir de jouer du côté de Londres.

Les choses vont très bien du côté de West Ham, après des dernières saisons très compliquées sur le terrain comme en dehors, les Hammers jouent les premiers rôles cette saison. En effet, West Ham est actuellement 4e, et un candidat sérieux à la course pour une place en Ligue des Champions.

Le club se frotte également les mains avec le prêt de Jesse Lingard. Arrivé cet hiver d'Old Trafford, le joueur de 28 ans revit à Londres, ce dernier s'est illustré avec six buts et plusieurs passes décisives jusqu'ici, et est devenu un joueur clé de David Moyes.

Sans surprise, le club souhaiterait prolonger la collaboration avec l'Anglais, cependant, le Daily Mail indique que Manchester United pourrait profiter de ses très bonnes performances pour faire grimper son prix. Le média évoque une valeur qui tournerait autour des 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Lingard sous forme de transfert définitif. Une somme très élevée, et on sait que Manchester United ne devrait pas brader son joueur.

Une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions pourrait également faire pencher la balance, avec plus de liquidités dans les caisses de West Ham, et un argument béton pour convaincre le joueur à poser ses valises à Londres.