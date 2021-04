Sanction : Neymar fixé sur son sort

Le Brésilien s'était illustré de bien mauvaise manière face au LOSC samedi dernier.

La Commission de Discipline a rendu son verdict : Neymar est sanctionné de 2 matchs fermes + 1 match avec sursis à la suite de son carton rouge face au LOSC samedi dernier.

A sept rencontres de la fin de saison, le Brésilien manquera le déplacement à Strasbourg (10 avril) et la réception de Saint-Etienne huit jours plus tard.

"Exclus après avoir reçu deux cartons jaunes lors de la rencontre entre le PSG et le LOSC samedi, Neymar et Tiago Djalo ont respectivement écopé de trois matchs (dont un avec sursis) et de deux matchs (dont un avec sursis) de suspension", a communiqué la Commission de Discipline.