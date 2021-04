🎥 Antonio Conte se lâche à propos de Romelu Lukaku : "C'est un diamant"

L'entraîneur de l'Inter ne cesse de lancer des fleurs à son attaquant plus que prolifique cette saison.

Romelu Lukaku s'est encore montré étincelant mercredi soir avec l'Inter. Face à Sassuolo, il a planté un but et délivré une passe décisive.

Une fois n'est pas coutume cette saison, Antonio Conte s'est encore laissé emporter par sa joie quand il a évoqué le cas du Diable Rouge.

"Je n'oublie pas que certains disaient qu'il était surcoté et qu'il avait coûté trop cher, lance l'entraîneur de l'Inter en conférence de presse. J'avait dit que c'était un diamant qui deviendrait extraordinaire avec du travail. Ses progrès sont incroyables et il est capable d'encore plus".