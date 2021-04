Une prestation convaincante, puis une sortie sur blessure pour Abdoulie Sanyang contre Charleroi

Le remuant ailier disputait un excellent match contre les Zèbres... jusqu'à que son pied l'empêche de poursuivre la partie.

Monté à la pause au Cercle de Bruges, dimanche dernier, Abdoulie Sanyang avait visiblement convaincu son coach. Mercredi soir, pour la réception de Charleroi, l'ailier gambien célébrait sa septième titularisation de la saison en Pro League.

Et il a séduit sur le flanc droit anversois. Percutant, c'est d'ailleurs lui qui a provoqué le penalty qui a permis à Raphael Holzhauser de débloquer le marquoir. Mais une blessure l'a stoppé net et il a été contraint de céder sa place. "Il était touché au pied, mais je n'ai aucune idée de la gravité de sa blessure. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il a clairement montré ses qualités en première période", regrette Will Still.