La Gantoise a fait "la moitié du chemin"

Au terme d'une saison pourrie, les Buffalos ne sont plus qu'à une victoire du lot de consolation.

Un parcours catastrophique en Coupe d'Europe, des ambitions rapidement revues à la baisse en championnat, une éliminatoi en Coupe de Belgique, mais les playoffs 2 pour sauver en partie le bilan gantois?

La victoire à Charleroi a permis en tout cas aux Buffalos de faire un pas dans cette direction. "On avait dit avant le match que deux victoires suffiraient pour être dans le top 8. On a fait la moitié du chemin", estime Hein Vanhaezebrouck.

Et, grâce aux défaites d'OHL et de Zulte Waregem samedi après-midi, c'est aussi mathématique: si la Gantoise s'impose sur la pelouse du Essevée, la semaine prochaine, ils seront en playoffs 2. "On savait que les résultats de la journée étaient à notre avantage et qu'en gagnant, on ferait une bonne opération. On a su le faire, notamment, grâce à un début de match incroyable", se réjouit encore le coach des Buffalos. Mais la mission ne sera accomplie qu'avec un succès le week-end prochain et Hein Vanhaezebrouck le sait.