Les Canaris sont passés à côté à Genk: "Un non-match"

Les Trudonnaires espéraient beaucoup mieux pour le derby limbourgeois.

Assuré de son maintien depuis mardi et la victoire à Waasland-Beveren, STVV est passé à côté de son sujet sur la pelouse du Racing Genk. Jonathan Buatu acquiesce. "On avait montré de l'agressivité et de l'envie lors des dernières rencontres, mais aujourd'hui, c'était un non-match", regrette-t-il au micro d'Eleven Sports.

À la pause, d'ailleurs, le marquoir indiquait déjà 3-0 et la messe était dite. "On n'avait plus de pression et normalement, c'est le meilleur moyen de s'exprimer, mais on n'a pas su le faire. . On n'a plus rien à jouer, mais en tant que professionnel, on aurait dû montrer un tout autre visage", ajoute Jonathan Buatu qui espère terminer la saison sur une toute autre note, dans une semaine, contre le Sporting d'Anderlecht.