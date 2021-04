D'Onofrio sur le départ du côté de l'Antwerp ? Gheysens a un nom prestigieux en tête

Ça gronde au Great Old. Suite à un article de Het GvA, le team manager du matricule 1, Frédéric Leidgens a été licencié. Mais qu'en sera-t-il de Luciano D'Onofrio ?

Het Laatste Nieuws informait hier que l'Antwerp se séparait de Frédéric Leidgens, team-manager et responsable presse du club, suite à un article de presse paru en Flandre et évoquant son rôle qui serait plutôt celui d'un "espion" au sein du vestiaire pour le compte de Lucien D'Onofrio. Une décision cependant présentée comme d'un commun accord. Leidgens était arrivé avec D'Onofrio au matricule 1 après avoir déjà travaillé au Standard.

Le directeur sportif du club anversois est également sous le feu des critiques au sein du club. On reproche à D'Onofrio de ne pas avoir évolué avec le paysage footballistique moderne. Il s'appuie encore beaucoup sur son propre réseau et laisse de côté le datascouting. Ce n'est pas surprenant, car il obtient des résultats avec sa propre méthode. Mais, il existe une tendance au sein du club qui veut aller dans une autre direction.

Mais en fin de compte, c'est Paul Gheysens qui doit prendre la décision, et il est dans le doute. Avec D'Onofrio, il a un directeur sportif sur lequel il peut compter, mais en même temps, il sait qu'il y a un mécontentement au sein de son club à cause de la méthode de l'ancien dirigeant des Rouches. Selon le Het Nieuwsblad, Gheysens veut garder un grand nom du football et s'intéresse à Louis van Gaal. Mais il va avoir 70 ans... Le Néerlandais aura-t-il une approche différente ?