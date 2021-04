Jérémy Doku dans l'équipe-type de la semaine en Ligue 1 !

Après un second but consécutif en Ligue 1, Jérémy Doku a été honoré d'une place dans l'équipe-type de la semaine dans les pages de L'Equipe.

Jérémy Doku (18 ans) continue d'impressionner en France : après son très joli but face à Angers, le Diable Rouge a été intégré à l'équipe-type de la semaine par le journal de référence français L'Equipe. C'était le second but de Doku en Ligue 1, et ce dans un deuxième match consécutif.

Notons que le "Franco-Belge" Adrien Truffert, cité comme cible de Martinez, est également dans ce 11-type.