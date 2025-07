Le FC Barcelone à deux doigts de perdre le grand architecte de sa reconstruction !

Rafael Yuste, premier vice-président du Barça et élément essentiel de la reconstruction du club, est courtisé par l'Arabie Saoudite. Les clubs de SPL cherchent désormais à importer les méthodes de gestion et les standards d'organisation des grands clubs européens.

Alors que le FC Barcelone entame une nouvelle phase de reconstruction autour de son projet sportif, l’un de ses piliers administratifs, Rafael Yuste, serait dans le viseur de deux clubs saoudiens.

Selon les informations de Walfoot.be, Al-Nassr et Al-Ahli, engagés dans une course à la structuration interne de leurs institutions, envisageraient de recruter le vice-président du Barça pour renforcer leur organigramme.

Rafael Yuste, nouveau CEO d'Al-Nassr ?

Al-Nassr souhaiterait offrir à Yuste un rôle de CEO tandis qu’Al-Ahli envisagerait de lui confier la direction technique du club. Ces rumeurs s’inscrivent dans un contexte plus large de recrutement de profils européens expérimentés par les clubs saoudiens, qui misent autant sur les stars du terrain que sur les compétences managériales issues des grandes institutions du football continental.

Rafael Yuste, homme de confiance de Joan Laporta, est revenu au FC Barcelone en 2021 après avoir déjà occupé un rôle similaire entre 2005 et 2010. . Ce qui est certain, c’est que les clubs saoudiens ne se contentent plus de recruter des stars : ils cherchent désormais à importer les méthodes de gestion et les standards d’organisation des grands clubs européens.

Si une offre concrète venait à être formulée, le choix de Yuste pourrait en dire long sur sa vision de l’évolution de sa carrière. Rester dans une institution en pleine mutation comme le Barça ou accepter un nouveau défi dans un championnat en expansion rapide.