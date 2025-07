Anderlecht et un autre club de Pro League en concurrence pour un transfert à plusieurs millions d'euros !

Anderlecht et La Gantoise auraient un œil sur Lukas Cerv, un milieu de terrain tchèque de 24 ans, né à Prague et actuellement en grande forme du côté du Viktoria Plzen.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4,5 millions d’euros selon Transfermarkt. Il y a un an et demi, il avait été transféré à Plzen pour un peu plus d’un demi-million d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, rien ne le pousse à partir cet été. Mais il pourrait représenter un renfort intéressant dans l’entrejeu, que ce soit pour Anderlecht ou pour La Gantoise.

