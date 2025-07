Anderlecht et le Club de Bruges dépassés pour un joueur qu'ils convoitent tous deux !

Le Club de Bruges, dans sa quête d'un éventuel successeur à Ardon Jashari, s'était tourné vers un certain Caspar Jander. Anderlecht voyait également d'un bon œil son arrivée, mais les deux clubs belges semblent passer à côté du dossier.

Casper Jander était l’un des noms évoqués au Club de Bruges pour succéder à Ardon Jashari. Selon le média allemand BILD, le Club avait déjà un œil sur le milieu central en mars dernier.

Trop cher ?

Le meneur de jeu de 22 ans, qui évolue à Nuremberg, est cependant un joueur coûteux, et cela était déjà clair à l’époque. Avec ses trois buts et six passes décisives, il s’est montré précieux pour son club.

Nuremberg espère une indemnité de transfert d’environ 20 millions d’euros, une somme que même le Club de Bruges jugerait probablement excessive. Pour Anderlecht, également intéressé, l’opération semblait d’autant plus impossible, sauf en cas de prêt éventuel.

Stuttgart tire son épingle du jeu

En plus des clubs belges, des équipes anglaises et allemandes ont aussi manifesté leur intérêt. Brentford et Wolverhampton ont été cités, tandis que certains clubs de Bundesliga souhaitaient attirer Jander en première division allemande.

C’est désormais le VfB Stuttgart qui tiendrait la corde pour s’offrir la signature du milieu de terrain. Affaire à suivre.